بالفيديو .. شروط قاسية على الرجل ليتمكن من الزواج بأخرى
قالت المستشارة الاجتماعية ” فوز بن عبود ” عبر مداخلة هوائية جريئة في برنامج ” سيدتي ” على قناة روتانا الخليجية، إنه يتوجب توافر ثلاثة شروط في الزوج لكى تسمح له زوجته الأولى بالزواج من أخرى.
أولهما، أن يكون الزوج يتمتع بأخلاق نبينا محمد ( صلى الله عليه وسلم )، ودود ورحيم ومساند وحسن المعاملة.
والثاني، لابد أن يكون الزوج من الناحية الفسيولوجية في قوة سيدنا سليمان عليه السلام؛ ليتزوج بأخرى أو أكثر.
والشرط الثالث والأخير، أن يكون الزوج لديه صبر النبي أيوب عليه السلام ؛ أي يملك من القوة النفسية وسمات الشخصية ما يؤهله أن يحافظ على بيته الأول ويبني بيت ثاني،ويكون لديه أيضا قدرة على القيادة والإدارة.
فوز بن عبود .. مستشارة اجتماعية : شروط زواج الرجل بزوجة ثانية هي أن يكون مثل الرسول محمد في أخلاقه والنبي سليمان في قوته ومال قارون وكرم حاتم الطائي وشجاعة عنتر بن شداد#برنامج_سيدتي
#روتانا_خليجية pic.twitter.com/cqUQlUbwmk
— برنامج سيدتي (@Sayyidaty) December 5, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39338 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههه اعجبتني قوة ( سيدنا سليمان عليه السلام ) ,, اولاً ، السياده لله وحده يامره .
.. لو كان بقوة سيدك سليمان ، لتزوج مائة زوجه ,, اليس كذالك ، طالما انك استشهدتي بهذا الشاهد ؟؟
,, وليس بثانيه ولا بثالثه ولا رابعه ، بل مائة كامله ، ياشاطره ,,
,,, ايه عشنا وسمعنا نباح الرويبضه ,,
القروي[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا استهزاء وسخرية لا حول ولا قوة إلا بالله
عبدالله الحمود[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين
قوة الرجل الجنسية تستمر حتى عمر السبعين وقوة المرأة الى سن 45 ولهذا شرع الله التعدد عندما قال (مثنى وثلاث ورباع) اي أن الاصل زوجتين، كما أن منع التعدد يودي الى زيادة العنوسه والزنا وانتشار الرذيلة.
60% من سكان السعوديه من النساء ونسبة المواليد للاناث اكثر من الذكور وبهذه المعادلة سيكون التعدد هو الحل الاول.
الروقي[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 1 ساعة
اطرف واحد تخقين معه خل الشروط التعجيزية هاذي
الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 1 ساعة
الشرط الرابع يجب أن يكون قادر على قيادة النقل الثقيل 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1970 ] نشر منذ 1 ساعة
من انتي؟
ومن أي موقع حضرتك يتكلم؟؟
ايش هذا؟[ عدد التعليقات: 575 ] نشر منذ 1 ساعة
اللي يشوه صورة النساء ويجعل البعض يسخر من عقولهن هو مثل هذه المعتوه.
شكلها جايه للاستوديو سكرانه
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6175 ] نشر منذ 1 ساعة
بالزمن هذا نبي واحد بس عنده خلق الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يتزوج وحدة بس ويخاف الله ذكور هالوقت ماخذين التعدد باستهتار يعني نوع من الرهان بين زملاء او عناد بالزوجة الاولى وغيرها من الاستهتار اخلاق الأنبياء صحيح انها مطلوبة بكل زوج بس وين الرجال اللي يخاف وصلنا الى ان الرجال يطلق زوجته بسبب كورة او بسبب ذبيحة فلان وعلان وغيره من الاستخفاف
صداوي[ عدد التعليقات: 1403 ] نشر منذ 1 ساعة
خخخخخ مايهمكم غير الفلوس يعني لو جاك واحد نفس الشروط بس ماعنده فلوس توافقين 😂😂😂
واقع[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 1 ساعة
وانا اشرط عليها شروط بسيطه جدا
اولا.. سوق ومولات مافيه الا كل 4 شهور مره
ثانيا.. تاخذين جوال ابو كشاف بس
ثالثا.. مطاعم مافيه الطبخ بالبيت
رابعا.. زواجات وفساتين وكوافيره مافيه
تتوقعون تقبل الشروط المتوضعه…
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6336 ] نشر منذ 1 ساعة
شروط تعجيزبه صعب بل تحلمين تلقيها😁😂😊
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6336 ] نشر منذ 1 ساعة
تعجيزيه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15588 ] نشر منذ 58 دقيقة
وأهم شيء اول شرط 👌
الدسك22[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 35 دقيقة
لماذا هذه الشروط — الصحابة رضي الله عنهم أشرف الخلق بعد الأنبياء في الأرض ومع ذلك هم فقراء وأغلب مهور الصحابيات رضي الله عنهم مهرها القرآن او سور من القرآن وقبلت والصحابة يتزوجون اربع نساء وبارك لهم النبي
ليه زمننا هذا فيه الطمع والفشخره والعنصرية الزائدة
البيوت معظمها فتيات وصلن الى العمر فوق 35 ولم تتزوج لماذا والله يسألك الله عن ذلك
الزواج بدون شروط يسره الله ويجعل فيه بركة ومودة ورحمة وذرية طيبة
ليس عيبا أن تناصح فيما بيننا
ربي ارزقني زوجة صالحة وذرية طيبة
في الدعاء في القرآن الكريم ( ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين )
قال أزواجنا علي سبيل التعدد للرجال وهو الله يعلمنا كيف ندعوه
التعدد التعدد الميسر بركة ورحمة
سيرووم[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 22 دقيقة
ليست الا متخلفه انانينه
تفكير عقيم جقييم تافه