بالفيديو .. شروط قاسية على الرجل ليتمكن من الزواج بأخرى

فاطمة إسماعيل(صدى):

قالت المستشارة الاجتماعية ” فوز بن عبود ” عبر مداخلة هوائية جريئة في برنامج ” سيدتي ” على قناة روتانا الخليجية، إنه يتوجب توافر ثلاثة شروط في الزوج لكى تسمح له زوجته الأولى بالزواج من أخرى.

أولهما، أن يكون الزوج يتمتع بأخلاق نبينا محمد ( صلى الله عليه وسلم )، ودود ورحيم ومساند وحسن المعاملة.

والثاني، لابد أن يكون الزوج من الناحية الفسيولوجية في قوة سيدنا سليمان عليه السلام؛ ليتزوج بأخرى أو أكثر.

والشرط الثالث والأخير، أن يكون الزوج لديه صبر النبي أيوب عليه السلام ؛ أي يملك من القوة النفسية وسمات الشخصية ما يؤهله أن يحافظ على بيته الأول ويبني بيت ثاني،ويكون لديه أيضا قدرة على القيادة والإدارة.