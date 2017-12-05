عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها للاجئين السوريين بمخيم الزعتري

عمان(صدى):

تواصل عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن, تقديم خدماتها الطبية على أعلى مستوى من الكفاءة والتنوع، حيث بلغ إجمالي متلقي العلاج والمراجعين خلال شهر نوفمبر الماضي 16089 حالة مرضية، ضمن برامج الرعاية الطبية الشاملة التي يقدمها المركز للأشقاء السوريين هناك .

وتراوحت الحالات التي تم استقبالها بالعيادات بين تخصصات الطب العام والأذن والأمراض الباطنية والأطفال، والجلدية، والعظام، والجراحة العامة، والأسنان، وعيادة القلب والعيادة النسوية، وعيادات الأطفال والتغذية والرعاية الصحية مع تقديم اللقاحات اللازمة وعبوات الحليب الصحي للأطفال والتحاليل المخبرية والأشعة والصيدلية الشاملة .

يذكر أن العيادات تقدم الأدوية الطبية للمراجعين بالمجان وهي في تطور دائم نتيجة الاهتمام والمتابعة من قبل المركز .

