بلديات المدينة المنورة تستعيد 646 ألف متر من الأراضي الحكومية

نايف السالم(صدى):

استعادت بلديات قباء، والفريش، والعاقول، التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة أمس , أراض حكومية تم الاعتداء عليها بمساحة بلغت 646800 م2 وذلك من خلال تمهيدها ووضع حواجز ترابية ونخيل منقول والبناء عليها دون جود مستمسك شرعي أو نظامي.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية والضواحي بأمانة منطقة المدينة المنورة فهد بن سبيل الحربي أن الفرق الرقابية التابعة لبلديات قباء، الفريش، العاقول قامت أثناء جولاتها الميدانية بضبط اعتداءات على أراض حكومية والبناء عليها، مؤكداً انه تم إزالة جميع المواقع التي تم ضبطها من قبل الفرق الرقابية التي بلغت مساحتها 646800 م2، مشدداً أن الأمانة وبلديتها لن تتهاون في أداء واجبها بضبط أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهامها في إزالة الاعتداءات على الأراضي الحكومية دون تأخر أو تهاون.

وأهاب الحربي بالمواطنين والمقيمين للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بالاتصال على مركز طوارئ الأمانة (940) , مؤكداً على سرعة التفاعل مع البلاغات التي يتم تلقيها والتعامل معها بكل حزم، مقدماً شكره وتقديره للجهات الأمنية المساندة مع البلديات أثناء تنفيذ الإزالة وذلك بتعاونهم المستمر وتأمين الحماية للفرق الرقابية.