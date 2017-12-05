انخفاض ” بتكوين ” بعد تسجيلها مستوى قياسي

واشنطن(صدى):

انخفضت ” بتكوين ” ، اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.35% إلى 11,578 دولار، في تمام الساعة 09:35 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتخطط ” سي بي أو إي ” وهي أكبر بورصة خيارات في الولايات المتحدة لإطلاق عقود ” بتكوين ” الآجلة في العاشر من ديسمبر الجاري، أي قبل 8 أيام من إطلاق بورصة ” سي إم إي ” لنفس العقود.

ويرى محللون أن فشل ” بتكوين ” في الإغلاق فوق المستوى القياسي الذي سجلته الأحد يشير إلى عرقلة مسيرتها الصعودية، وربما تتجه في مسار عكسي على المدى القصير.

وكانت ” بتكوين ” سجلت مستوى قياسيًا أعلى 11.8 ألف دولار مؤخرًا، رغم الإعلان عن قرب إطلاق العقود الآجلة للعملة الرقمية في الولايات المتحدة، وفي ظل توقعات ببدء عملية تصحيح على المدى القصير.