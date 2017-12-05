بعد شائعات تواجده في المملكة.. الشرطة المصرية تلقي القبض على حبيب العدلي

عادل الحربي(صدى):

نجحت قوات الشرطة المصرية، اليوم الثلاثاء، في إلقاء القبض على وزير داخليتها الأسبق حبيب العدلي، وتحفظت عليه لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن.

وكانت الفترة الماضية تداولت صحيفة ” نيويورك تايميز ” الأمريكية، الشائعات حول وجود وزير الداخلية المصري الأسبق في المملكة؛ ليعمل كمستشار خاص لسمو ولي العهد محمد بن سلمان.

الجدير بالذكر أن ” العدلي ” محكوم عليه بالسجن في قضيتى سخرة الجنود والذى حصل فيها على حكم بالحبس 3 سنوات أيدته محكمة النقض بشكل نهائى، والحكم بالسجن 7 سنوات فى اتهامه بالفساد المالى بموازنة وزارة الداخلية.