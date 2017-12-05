بعد شائعات تواجده في المملكة.. الشرطة المصرية تلقي القبض على حبيب العدلي
نجحت قوات الشرطة المصرية، اليوم الثلاثاء، في إلقاء القبض على وزير داخليتها الأسبق حبيب العدلي، وتحفظت عليه لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن.
وكانت الفترة الماضية تداولت صحيفة ” نيويورك تايميز ” الأمريكية، الشائعات حول وجود وزير الداخلية المصري الأسبق في المملكة؛ ليعمل كمستشار خاص لسمو ولي العهد محمد بن سلمان.
الجدير بالذكر أن ” العدلي ” محكوم عليه بالسجن في قضيتى سخرة الجنود والذى حصل فيها على حكم بالحبس 3 سنوات أيدته محكمة النقض بشكل نهائى، والحكم بالسجن 7 سنوات فى اتهامه بالفساد المالى بموازنة وزارة الداخلية.
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