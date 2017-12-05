ترامب يؤجل قراره بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

واشنطن(صدى):

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيل قراره بشأن نقل السفارة الأمريكية بإسرائيل إلى مدينة القدس المحتلة.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض، ” أن ترامب سيعلن خلال الأيام القليلة القادمة، ما إذا كان سيوقع قرارا بوقف تنفيذ نقل السفارة من القدس أم لا ” .

وكان قد عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لترمب، عن قلقه من احتمال اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل.

كما صدرت السفارة السعودية بواشنطن، بيانًا قالت فيه، ” أي إعلان أميركي بشأن وضع القدس قبل التوصل إلى تسوية نهائية سيزيد التوتر في المنطقة ” .

وأعلن كبير ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بأن أي إعلان الولايات المتحدة القدس عاصمة لإسرائيل سيكون قبلة الموت لحل الدولتين.