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ترامب يؤجل قراره بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

ترامب يؤجل قراره بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
واشنطن(صدى):

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيل قراره بشأن نقل السفارة الأمريكية بإسرائيل إلى مدينة القدس المحتلة.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض، ” أن ترامب سيعلن خلال الأيام القليلة القادمة، ما إذا كان سيوقع قرارا بوقف تنفيذ نقل السفارة من القدس أم لا ” .
وكان قد عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لترمب، عن قلقه من احتمال اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل.
كما صدرت السفارة السعودية بواشنطن، بيانًا قالت فيه، ” أي إعلان أميركي بشأن وضع القدس قبل التوصل إلى تسوية نهائية سيزيد التوتر في المنطقة ” .
وأعلن كبير ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بأن أي إعلان الولايات المتحدة القدس عاصمة لإسرائيل سيكون قبلة الموت لحل الدولتين.


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