إماراتي يعرض مكافأة 50 ألف دينار لمن يضرب ” تميم ” بالحذاء في الكويت
عرض الكاتب الاماراتي حمد المزروعي، مكافأة مالية قدرها 50 ألاف دينار كويتي، لمن يلقي حاكم قطر تميم بن حمد، بالحذاء في القمة الخليجية.
وقال ” المزروعي ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” على طاري منتظر الزيدي وضربه بالجزمة لـ جورج بوش اللي يضرب تميم في القمة الخليجية بالجزمة له مني 50 الف دينار كويتي ما يهمني يكون مواطن أو مقيم المهم ينهان ولد العايبة وأرض الكويت أطهر من نجاسته “.
ومن المقرر عقد اجتماع القمة الخليجية، بعد عصر اليوم الثلاثاء، وقد بدأت اجتماعاتها التحضيرية، منذ أمس الاثنين، بحضور عدد من وزراء خارجية العرب؛ واختتمت بالتأكيد على ضرورة تعزيز مسيرة مجلس التعاون للتعامل مع القضايا المستقبلية.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1970 ] نشر منذ 2 ساعتين
فديت اللي يضربه بالجزمة
فديتك ي الكويتي العربي الحر
خالد محاسن[ عدد التعليقات: 194 ] نشر منذ 2 ساعتين
حمد المزروعي اماراتي وليس كويتي
علي[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 1 ساعة
هاذي اخلاق العلمانيين وخدم المؤمسات فيه مثل قديم يقول سوها بلمسجد يبان ذكرك هاذا الكويتب المزروعي لاقيمة له ولاكنه يريد ان يظهر نفسه على حساب امير دوله لها وزنها ومن ضمن دول مجلس التعاون ولاكن هاذماعتاد عليه هاذا التافه