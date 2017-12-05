إماراتي يعرض مكافأة 50 ألف دينار لمن يضرب ” تميم ” بالحذاء في الكويت

طلال الضوي(صدى):

عرض الكاتب الاماراتي حمد المزروعي، مكافأة مالية قدرها 50 ألاف دينار كويتي، لمن يلقي حاكم قطر تميم بن حمد، بالحذاء في القمة الخليجية.

وقال ” المزروعي ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” على طاري منتظر الزيدي وضربه بالجزمة لـ جورج بوش اللي يضرب تميم في القمة الخليجية بالجزمة له مني 50 الف دينار كويتي ما يهمني يكون مواطن أو مقيم المهم ينهان ولد العايبة وأرض الكويت أطهر من نجاسته “.

ومن المقرر عقد اجتماع القمة الخليجية، بعد عصر اليوم الثلاثاء، وقد بدأت اجتماعاتها التحضيرية، منذ أمس الاثنين، بحضور عدد من وزراء خارجية العرب؛ واختتمت بالتأكيد على ضرورة تعزيز مسيرة مجلس التعاون للتعامل مع القضايا المستقبلية.