مصرف الإنماء يتصدر قائمة أفضل عشرة في تصنيف ” يوغوف ” للعلامات التجارية

طلال الضوي(صدى):

صنفت شركة (يوغوف) مصرف الإنماء من بين أفضل عشر علامات تجارية وذلك ضمن تقريرها الأخير عن المملكة العربية السعودية لعام 2017م، وجمع التقرير العلامة التجارية لمصرف الإنماء مع أشهر العلامات التجارية العالمية المتواجدة في المملكة مثل شركة أبل وآيفون وطيران الإمارات، وتفرد مصرف الإنماء حين ظهر المصرف الوحيد بين المصارف والبنوك السعودية في هذه القائمة، واستغرقت شركة (يوغوف) عاماً كاملاً جمعت خلاله الآراء والانطباعات في المملكة بخصوص جدارة العلامات التجارية وقدرتها على ترك انطباع ايجابي لدى الجمهور وتوصيتهم للغير من خلال ثقتهم وقياساً على تجربتهم بالتعامل مع العلامات التجارية المختلفة وذلك ضمن معيار عالمي لقياس نقاط التحليل ويستخدم ذات المعيار من قبل ثلثي شركات قائمةFortune 1000 لتقييم مدى رضا المتعاملين.

ويأتي هذا التصنيف لتعزيز مكانة مصرف الإنماء ليس في المملكة وحسب، بل في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي ككل من خلال تقديم مصرف الإنماء لخدمات مصرفية متميزة ذات مقاييس عالمية، حيث بذل المصرف منذ إنشائه جهوداً مستمرة ليس فقط من أجل الإلتزام بتقديم مستويات متميزة من الخدمة والابتكارية، بل وممارسة الوضوح والشفافية عند تقديم منتجات ذات موثوقية تتجاوز باستمرار توقعات شركاء المصرف. مما اسهم في نيل ثقة شركاء المصرف وتبوء مثل هذه المراكز المتقدمة، وفي ذات السياق عند بداية العام الحالي 2017م قامت شركة (Kantar Millward Brown) أحد أكبر شركات أبحاث التسويق حول العالم، بتسمية مصرف الإنماء ضمن أفضل 20 علامة تجارية في المملكة العربية السعودية خلال مهرجان ” NEXT 2017 Power brands ” والذي أقامته في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

الجدير بالذكر أن مصرف الإنماء يقدم اليوم مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية المتميزة لشركاء الإنماء من الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويمتلك المصرف اليوم شبكة فروع متميزة للرجال والنساء بلغ عددها 143 فرعاً منتشرة في جميع مناطق المملكة، كما يقدم خدمات إلكترونية حديثة ومتعددة تتيح للشركاء التواصل مع حساباتهم وتنفيذ العمليات المصرفية على مدار الساعة من خلال خدمات الإنماء الذاتية التي تشمل إنترنت الإنماء هنا وهاتف الإنماء 8001208000 وجوال الإنماء مع شبكة واسعة ومتميزة من أجهزة الصراف الآلي الحديثة والتي تجاوزت 1,400 صرافاً آلياً منتشرة في مدن وقرى المملكة العربية السعودية.