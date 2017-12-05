اليمن: اغتيال إمام وخطيب مسجد الصحابة بعد أيام من قتل إمامه السابق

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر يمنية أن عناصر مسلحة تابعة لمليشيات الحوثي الإنقلابية الإيرانية، اغتالت اليوم الثلاثاء إمام وخطيب مسجد في مدينة عدن – جنوب اليمن .

وأوضحت في تفاصيل وملابسات الحادثة، أن مجهولين على متن سيارة بيضاء أطلقوا النار صباح اليوم على الشيخ ” العمراني ” إمام مسجد الصحابة في مديرية المنصورة وأردوه قتيلا.

وأضاف أن الشيخ العمراني كان في طريقة الى العمل الخاص به في مديرية الشيخ عثمان حيث قام المسلحون بإطلاق النار عليه وأردوه قتيلا ،وحاول مواطنون اسعاف الشيخ العمراني الى احد المشافي القريبة الا انه فارق الحياة قبل وصوله الى المستشفى .

يشار أن محافظة عدن ومنذ تحريرها من مليشيات الحوثي وصالح شهدت موجة اغتيالات استهدفت عددا من رجال الدين في المدينة وسط مطالبات من أجهزة الامن بحمايتهم وإلقاء القبض على الجناة .