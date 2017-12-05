استقرار أسعار الذهب بعد الموافقة على خفض الضرائب الأمريكية

واشنطن(صدى):

استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، رغم انخفاضه أمس بعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون خفض الضرائب الأمريكية.

وثبتت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير عند 1278.30 دولار للأوقية، كما استقر سعر التسليم الفوري للذهب عند 1275.51 دولار للأوقية اليوم في تمام الساعة 10:27 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويشهد الوسط الكثير من المخاوف مع ترقب المستثمرين لاتخاذ مجلس النواب ومجلس الشيوخ الخطوة النهائية بتمرير المشروع بعد أن يتفقا على صيغة نهائية له، وتأتي آمال المستثمرين المتزايدة بشأن مشروع الإصلاح الضريبي بعدما دخل الاحتياطي الفيدرالي فترة التعتيم قبل اجتماعه المقبل في ديسمبر وسط توقعات بأن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.