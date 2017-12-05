16 نزيلاً يختمون القرآن الكريم بالسجن العام والإصلاحية بجدة

نايف السالم(صدى):

أتم 16 شاباً من نزلاء الاصلاحية والسجن العام بمحافظة جدة ، حفظ القرآن الكريم , عبر الحلقات التي تنفذها جمعية ” خيركم ” لتحفيظ القرآن الكريم بجدة.

وأبان رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس عبدالعزيز حنفي ، أن حلقات القرآن الكريم خرجت على مدى السنوات الماضية عشرات الحفاظ من النزلاء بالسجن العام والاصلاحية ، مشيراً إلى أن عدد المختبرين في فروع القرآن الكريم بلغ 1730 نزيلاً.

وتعد جمعية خيركم أول جمعية تحفيظ قرآن بالمملكة أقامت حلقات في السجن العام والاصلاحية , حيث يبلغ عدد حلقاتها 21 حلقة قرآنية , ويزداد عددها عاماً بعد عام نظراً لإقبال النزلاء عليها.