  • الثلاثاء 5

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. 16 نزيلاً يختمون القرآن الكريم بالسجن العام والإصلاحية بجدة

16 نزيلاً يختمون القرآن الكريم بالسجن العام والإصلاحية بجدة

16 نزيلاً يختمون القرآن الكريم بالسجن العام والإصلاحية بجدة
نايف السالم(صدى):

أتم 16 شاباً من نزلاء الاصلاحية والسجن العام بمحافظة جدة ، حفظ القرآن الكريم , عبر الحلقات التي تنفذها جمعية ” خيركم ” لتحفيظ القرآن الكريم بجدة.

وأبان رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس عبدالعزيز حنفي ، أن حلقات القرآن الكريم خرجت على مدى السنوات الماضية عشرات الحفاظ من النزلاء بالسجن العام والاصلاحية ، مشيراً إلى أن عدد المختبرين في فروع القرآن الكريم بلغ 1730 نزيلاً.

وتعد جمعية خيركم أول جمعية تحفيظ قرآن بالمملكة أقامت حلقات في السجن العام والاصلاحية , حيث يبلغ عدد حلقاتها 21 حلقة قرآنية , ويزداد عددها عاماً بعد عام نظراً لإقبال النزلاء عليها.


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *