ثقب الأوزون يسجل أصغر قياس منذ 30 عامًا

طوكيو(صدى):

سجل ثقب طبقة الأوزون فوق قارة القطبية الجنوبية، قياسًا هو الأصغر منذ ما يقارب ثلاثين عامًا ، خلال القياسات التي أجريت هذا العام.

وأكدت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ، أن تحليل بيانات الأقمار الاصطناعية لهذا العام يشير إلى أن الثقب عندما بلغ أكبر حجم له هذا العام في 11 سبتمبر ، كانت مساحته 18.78 مليون كيلومتر مربع ، وهي الأصغر منذ عام 1988.

ويرجع سبب تآكل طبقة الأوزون إلى الكلوروفلوروكرب​ون وغازات أخرى اصطناعية ، التي تحمي الكرة الأرضية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.