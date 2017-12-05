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ثقب الأوزون يسجل أصغر قياس منذ 30 عامًا

ثقب الأوزون يسجل أصغر قياس منذ 30 عامًا
طوكيو(صدى):

سجل ثقب طبقة الأوزون فوق قارة القطبية الجنوبية، قياسًا هو الأصغر منذ ما يقارب ثلاثين عامًا ، خلال القياسات التي أجريت هذا العام.

وأكدت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ، أن تحليل بيانات الأقمار الاصطناعية لهذا العام يشير إلى أن الثقب عندما بلغ أكبر حجم له هذا العام في 11 سبتمبر ، كانت مساحته 18.78 مليون كيلومتر مربع ، وهي الأصغر منذ عام 1988.

ويرجع سبب تآكل طبقة الأوزون إلى الكلوروفلوروكرب​ون وغازات أخرى اصطناعية ، التي تحمي الكرة الأرضية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.


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