ثقب الأوزون يسجل أصغر قياس منذ 30 عامًا
سجل ثقب طبقة الأوزون فوق قارة القطبية الجنوبية، قياسًا هو الأصغر منذ ما يقارب ثلاثين عامًا ، خلال القياسات التي أجريت هذا العام.
وأكدت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ، أن تحليل بيانات الأقمار الاصطناعية لهذا العام يشير إلى أن الثقب عندما بلغ أكبر حجم له هذا العام في 11 سبتمبر ، كانت مساحته 18.78 مليون كيلومتر مربع ، وهي الأصغر منذ عام 1988.
ويرجع سبب تآكل طبقة الأوزون إلى الكلوروفلوروكربون وغازات أخرى اصطناعية ، التي تحمي الكرة الأرضية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.
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