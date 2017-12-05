” أبو الغيط ” : نقل السفارة الأمريكية إلى القدس يقضي على عملية السلام

القاهرة(صدى):

قال أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، إن العبث بمصير القدس من شأنه تأجيج مشاعر التطرف والعنف في العالمين العربي والإسلامي.

وأضاف ” أبو الغيط ” في كلمته خلال الاجتماع المنعقد بجامعة الدول العربية بشأن القدس، أن قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس يقضي على فرصة إحياء عملية السلام

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أن التعاون الإيجابي مع الإدارة الأمريكية قوبل بسياسة استيطانية من الجانب الإسرائيلي.

الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق عن نقله للسفارة الأمريكية إلى القدس، إلا أن البيت الابيض أعلن اليوم أنه تم تأجيل ” ترامب ” قراره النهائي بشأن نقل السفارة، على أن يتم الإعلان عنه الأيام القادمة.