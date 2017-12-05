بالصور.. نائب أمير مكة يزور محافظتي الليث وأضم

حامدالعمري(صدى):

زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، اليوم محافظتي الليث وأضم .

وأستهل ‏سموه زيارته لمحافظة الليث بزيارة إلى شركة الروبيان ، مستمعاً إلى شرح عن الشركة التي أسهمت في توظيف 400 شاب وشابة من أبناء المحافظة والمراكز المجاورة لها، فيما دشن مشروع مزارع (سي باس البحر الأحمر) لاستزراع الأسماك، التي تعتبر الأكبر من نوعها في العالم بطاقة إنتاجية قصوى 100 ألف طن سنويا.

بعد ذلك التقى سموه عدداً من أهالي المحافظة والشباب وأستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم لتطوير المحافظة ، وما تنفذه الجهات من مشاريع تنموية ، ثم افتتح مبنى بلدية محافظة الليث، ثم أطلع على عدد من المشاريع البلدية التي شملت الإنارة والحدائق وإعادة تهيئة المرافق العامة ، كما أطلع على جهود شركة أسمنت المتحدة الصناعية بمحافظة الليث ، التي أسهمت في توظيف 180 شاباً سعوديا 50% منهم من أبناء قرى المحافظة.

‏و‏زار سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة ‬الواجهة البحرية بالليث التي ‏تقع على مساحة 175,465م٢، وتحوي مسطحات خضراء مساحتها 85,000م٢ ، ومواقف سيارات وجلسات ، ‏فيما وقف سموه خلال الجولة على مشروع مستشفى الليث العام ، معلناً عن بداية تشغيله بحسب تأكيدات صحة المنطقة في مطلع العام الهجري القادم ، كما تفقد سموه مشروع مبنى إدارة التعليم بمحافظة الليث الجديد ، الذي يضم مبنيين للرجال والنساء ، يتسع لنحو 500 موظف وموظفة ، يتضمن مكاتب إدارية ومصلى وقاعة اجتماعات ومواقف سيارات بمساحة ١٥٠٠م٢ ، تستوعب ٥٠٠ سيارة ، والذي سيتم افتتاحه بداية العام الدراسي المقبل.

ودشن سموه خلال زيارته لمحافظة الليث مجمع الأمير سلطان الخيري للبنات ، الذي يحوي قاعات دراسية ، ومعامل ومكاتب ويتسع لـ ١٢٥٠ طالبة ، يقع على مساحة 8100 م2، ووقف على عدد من المشاريع المتعثرة ، ومن بينها الكلية التقنية بالليث ، التي تستوعب 3 آلاف متدرب .

عقب ذلك توجه سموه إلى محافظة أضم ، والتقى الأهالي والشباب في حوار مفتوح ، وناقش معهم سبل تحقيق التنمية على صعيدي الإنسان والمكان ، وتفقد سموه عدداً من المشاريع المتعثرة ، من بينها مشروع الكلية التقنية للبنين بأضم ، الذي يستوعب 800 متدرب ويقدم الخدمات التدريبية في 4 تخصصات ، فيما وقف سموه على مشروع إحلال مستشفى أضم العام ، الذي تبلغ طاقته السريرية 100سرير.

وزار سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة مبنى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والكلية الجامعية للبنات ، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 1000طالبة ، ومحطة الكهرباء بأضم ، مختتماً جولته بالوقوف على سير العمل في مبنى الضمان الاجتماعي .

يذكر أن سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة سيواصل جولاته نهاية الأسبوع الحالي ، بزيارة عدد من محافظات المنطقة .