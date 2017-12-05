بعد التنازل عن أعلى سعر.. بيع ” ألماسة السلام ” مقابل 6.5 مليون دولار

نيويورك(صدى):

باعت سيراليون واحدة من أضخم قطع الألماس غير المصقول في العالم مقابل 6.5 مليون دولار في مزاد بمدينة نيويورك الأميركية لجمع أموال لتمويل مشاريع للتنمية في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة ” ربابورت ” للألماس مارتن ربابورت، إن صانع المجوهرات الفاخرة البريطاني لورنس جراف اشترى الألماسة التي في حجم بيضة والمعروفة باسم ” ألماسة السلام ” .

وأكد ” ربابورت ” أن عائد بيع هذه الألماسة سيوجه بالكامل من خلال المزاد لحكومة وشعب سيراليون، لافتًا إلى أنه أمر غير مسبوق.

وكان قس مسيحي عثر على الألماسة في مارس بإقليم كونو في شرق البلاد وسلمها إلى الحكومة لبيعها، لتكون هذه ثاني محاولة من جانب حكومة سيراليون لبيع الألماسة، بعد أن رفضت أعلى سعر لبيعها مقابل 7.8 مليون دولار في مزاد أول في فريتاون عاصمة سيراليون في مايو.