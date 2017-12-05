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بالفيديو.. رد فعل صادم للدكتورة خلود على منتقديها

بالفيديو.. رد فعل صادم للدكتورة خلود على منتقديها
أماني الغامدي(صدى):

ردت الدكتورة خلود على منتقديها ، حيث قالت لها أحد الفتيات ” على شنو أنشهرتي وايش هي انجازاتك ” .

وقالت خلود في مقطع فيديو عبر سناب شات ” الناس تصور معاي ياسبحان الله يطلبون الخنافس .. يقولون ليش انشهرت شو انجزت .. ليش تنطرون الانجاز مني ليش تنطروني انجز حتي تقولون انجزت ، أنتم انجزوا لانفسكم اشتغلوا وتطوروا .. أنا لو أنجزت سيكون الانجاز حق نفسي فقط وما أضل اقول أنا وأنا .. أنا الحمد لله لا عمري ما ضريت حدا ” .

يشار إلى أن الدكتورة خلود هي زوجة أمين وهو شاب أردني من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، اشتهرت قصتهما بعد دعاية قام بها لفستان زفافها والتي كانت ترتديه برفقة 3 فتيات أخريات.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1957 ] نشر منذ 8 دقائق

اضحك الله سنك
هههههههههههههههه

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