أمانة المدينة تسترجع ما يقرب 3 مليون متر من الأراضي الحكومية

نايف السالم(صدى):

استرجعت بلديات قباء والقريش والعاقول التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة ، أراضي حكومية بمساحة بلغت 2م646800 تم الاعتداء عليها بوضع حواجز ترابية ونخيل منقول والبناء عليها دون وجود مستمسك شرعي أو نظامي.

وأكد فهد بن سبيل الحربي وكيل الأمين للبلديات الفرعية والضواحي بأمانة المنطقة ، أن الفرق الرقابية ضبطت اعتداءات على أراضي حكومية والبناء عليها أثناء جولاتها التفتيشية.

وأشار ” الحربي ” إلى إزالة جميع المواقع التي تم ضبطها من قبل الفرق التفتيشية ، منوها أن الأمانة وبلديتها لن تتهاون في أداء واجبها بضبط المخالفين ، وستواصل مهامها في إزالة الاعتداءات على الأراضي الحكومية.

ودعا ” الحربي ” المواطنين للتعاون والإبلاغ عهن أي مخالفات بالاتصال على مركز طوارئ الأمانة 940 ، مؤكدا على سرعة التجاوب مع البلاغات المقدمة.