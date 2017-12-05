 بـ ” حيلة ” كروية .. هازارد يجعل الريال يفكر في ضمه

نواف السالم(صدى):

طالب الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، إدارة النادي بتجديد عقد صانع ألعاب الفريق ” إدين هازارد “.

ومن جهة أخرى، سعى الريال بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، لضم هازارد في صفوفه لتعزيز الجانب الهجومي للنادي.

لذا حرص تشيلسي لتمديد عقد هازارد، رغم أن العقد الأول لن ينتهي إلا بعد عامين ونصف. كما عرض الفريق راتبا أسبوعيا قدره 300 ألف جنية إسترليني لـ هازارد لتجديد عقده.

ولكن تبدو رغبة هازارد؛ هي عدم التجديد مع فريقه، حيث أكدت صحيفة التايمز، أن البلجيكي سينتظر حتى نهاية الموسم الحالي لاتخاذ القرار المناسب؛ وبذلك يفتح المجال لريال مدريد بالتحرك وضمه مستقبلاً.

يذكر أن، هازارد انضم لنادي تشيلسي عام 2012. ويقدم مستوى أكثر من رائع بالموسم الحالي، حيث سجل ثمانية أهداف وقام بصناعة تمريرتين حاسمتين.