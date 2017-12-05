المذيعة اليمنية حنان حسين تُنعي صالح بكلمات مؤثرة وتكشف كيف تعرض للخيانة

فهمي محمد(صدى):

نعت مذيعة قناة اليمن اليوم حنان حسين بكلمات مؤثرة رحيل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله، بعد اغتياله على يد المليشيات الحوثية الإنقلابية الإيرانية.

وأكدت حنان أن الرئيس علي صالح تعرض لخيانة كبرى من كافة جماهير حزب المؤتمر الشعبي العام التي لم تساند دعوة صالح بالانتفاضة والتجمهر في كل المديريات والمدن.

وقالت حنا في تدوينه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:

أبي علي أنت الأن بخير

حنان جي جي ما في نفسش ولا حاجة تكون بخير بس

انا بخير

وداعاً فأنت الأن صدقاً بخير ونحن كلنا لسنا بخير

ارتحت من تزليفهم وكذبهم وتطبيلهم وتنطعهم

ارتحت من غدرهم وخياناتهم وبيعهم

تركوك محاصر في منزلك والقذائف والصواريخ تنهال عليك لم يتحركوا لم يتجمهروا أمام منزلك ليوقفوهم بقوة ورجولة أو حتى بحق القبيلة لم يقولوا ذي منعكم ولم يناشدوهم جميعهم أغلقوا تلفوناتهم وأبوابهم وتركوك حتى نفذت ذخيرتك واقتحموا منزلك وقتلوك !!!

عن أي إنتفاضة يا أبي علي كنت تتحدث وكل من حولك لا يجيد إلا الكذب والزيف والتطبيل والحفاظ على مصالحهم .

كلهم شاركوا بقتلك ولم يرثيك غير الشعب محبيك وخصومك أما المقربين منك اختفوا انخرسوا فمصالحهم أقوى .

أعز السفير أحمد علي والعميد يحيى صالح وجميع ال الصالح ومحبي الصالح وأنصار الصالح والشعب اليمني والعربي والقومي .