” الظفرة ” الإماراتي يكشف عن موقفه من التعاقد مع لاعب الباطن

طلال الغامدي(صدى):

استنكر نائب رئيس شركة كرة القدم بنادي الظفرة الإماراتي أحمد عمران، تصريحات نائب رئيس الباطن مبارك الظفيري بشأن اتهام ” الظفرة ” بتحريض اللاعب البرازيلي جورجي سيلفا، على الهرب من الباطن.

وأكد ” عمران ” في تصريحات إذاعية، أن اللاعب عُرض على الظفرة قبل ظهور مشكلة رواتبه المتأخرة مع فريقه، لافتًا إلى عدم علم النادي بهذه المشاكل سابقًا.

كما أوضح أنه تم التأكد من محامي اللاعب أته حر ويحق له التوقيع مع أي نادي آخر، كما عرض وكيل اللاعب جميع الأوراق التي تثبت أن جميع الإجراءات سليمة، وتم التأكد منها من قبل محامي النادي.

وتابع ” عمران ” ، ” أتى نائب رئيس الباطن عندنا، وقابلناه بكل احترام، وجلس مع اللاعب أيضًا وتحدث معه، وأخبرناه أنهم فهموا الموضوع بشكل خاطئ، والنظام يخول لنا التعاقد مع اللاعب، لأن عقده مع الباطن لاغٍ، كما توضح أنظمة الفيفا، والقانون يسري على الجميع ” .

وأشار إلى أن النادي لن يُقدم على التعاقد مع لاعب لديه عقد مع نادٍ آخر، حتى لا يقع عل عاتقه عقوبات في غنى عنها، قائلًا ” هناك 20 مهاجمًا آخر يمكننا التعاقد معهم، لكن هذا اللاعب عُرِض علينا، وتأكدنا من صحة موقفنا وموقفه، واستغرب حديث نائب رئيس الباطن، حول أننا لم نتعاون معه، أو حرضنا اللاعب ” .