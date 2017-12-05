الشتاء يحوّل صحراء القصيم إلى أرض ندية تفوح برائحة المطر

سالم المطيري(صدى):

جذبت الأجواء الشتوية التي تعيشها منطقة القصيم هواة الرحلات البرية من الأهالي وزوار المنطقة للخروج إلى صحراء القصيم المعروفة بطبيعتها البكر، وواحاتها الغناء التي تكونت بعد هطول الأمطار، فضلا عن التمتع بمناظر هضابها ووديانها التي يداعب النسيم البارد فيها أغصان أشجارها من أجل قضاء أجمل الأوقات مع الأسرة والأصدقاء بعيدًا عن صخب الحياة.

ولأهالي القصيم على مر التاريخ قصة عشق مع الصحراء التي تنبض تفاصيلها بالحياة فما بين بردها القارص وشمسها اللافحة ظلت الصحراء ملهمة الأجيال حتى عصرنا هذا خاصة في ليلها الذي أعتاد الجميع الخروج فيه لقضاء أجمل الأوقات مع الأقارب وسط ما يسمى بالعاميّة بـ(شبّة الضو) التي تحلوا حولها أحاديث الذكريات.

وحولت الأمطار جفاف تراب صحراء القصيم إلى أرض ندية تفوح منها رائحة المطر التي كثيرًا ما ذكرها الأدباء في كتبهم وتغنّى بها الشعراء في أشعارهم كمصدر إلهامٍ للسعادة والراحة النفسية.

وتشتهر منطقة القصيم بوديان عدة أشهرها : الرمة، والطرفية، والباطن، والسهل، والركية، وأبو نخلة، والأدغم، والمستوي، وغيرها من الأودية الغنية بطبيعتها الجميلة التي يتوسطها أشجار الطلح، والسفوح الرملية، وتعكس طبيعة الصحراء الواسعة المرتوية بماء المطر.

وشهدت المحلات المتخصصة لبيع مستلزمات الرحلات البرية في منطقة القصيم إقبالاً كبيرًا لاقتناء أدوات تجهيز القهوة، والشاي، والخيام، والحطب، والفرش، ومولدات الكهرباء، مع ما تقدمه الأسر المنتجة على الطرقات من أكلات شعبية تشتهر بها المنطقة كالجريش، والقرصان، والحنيني والمرقوق.

فمن جانبه أفاد المواطن خالد العريني أن الأجواء المناخية التي تعيشها المملكة خاصة في منطقة القصيم تستهوي الجميع للخروج للصحراء والاستمتاع بطبيعتها التي تجري فيها المياه، لافتاً النظر إلى أنهم يحرصون على متابعة ما يرد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والدفاع المدني من تحذيرات مناخية قبل خروجهم للبر.

وأفاد أن الحركة الاقتصادية لعدد من المحلات المتخصصة في بيع لوازم الرحلات البرية انتعشت هذه الأيام حيث يستعد الأهالي لإقامة مخيماتهم من الآن استعدادًا لإجازة منتصف العام الدراسي.

وأكد صاحب إحدى محلات المواد الغذائية ولوازم الرحلات أن المبيعات ترتفع لديهم مع دخول فصل الشتاء وبالتحديد أثناء هطول الأمطار، مبينًا أنه يحرص على توجيه المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر خلال المبيت في الصحراء ومتابعة ارشادات الدفاع المدني وهيئة الأرصاد ليكونوا على دراية بمختلف التغيرات المناخية.