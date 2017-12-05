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بالفيديو.. مودل روز تكشف سبب بكاءها على طفلة تضع ماسكارا وعدسات

بالفيديو.. مودل روز تكشف سبب بكاءها على طفلة تضع ماسكارا وعدسات
أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفاشونيستا السعودية مودل روز ، جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو عبر تطبيق انستجرام ، وهي تكشف عن سبب بكاءها على طفلة صغيرة تضع ماسكارا وعدسات .

وقالت روز في الفيديو ” اليوم اللي بكاني صدق واحدة من الأطفال تحبني وتموت فيني ، أرسلوني سناب لها قسماً بالله بكيت أول ما شوفتها يالله ساحبين لون شعرها ” .

وتابعت روز ، ” أنا والله لو أدري أخطار سحب الشعر ما كنت سويته ، هل تدرون أن سحب الشعر على المدي البعيد يؤدي للسرطان والمسكرة تكسر الرموش .. أتقوا الله في عيالكم هذا جرم من الاهالي تجاه أطفالهم ” .

 


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