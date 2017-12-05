” ماسكيرانو ” ينتقل من الدوري الإسباني إلى الصيني العام المقبل
أعلن الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، مدافع نادي برشلونة، عن إصراره في الانتقال من الفريق في مطلع العام القادم بحسب ما ذكرته صحيفة ” موندو ديبورتيفو ” الكاتالونية.
وأضافت، ” ماسكيرانو لا يرى نفسه محل ثقة بالنسبة للمدير الفني الإسباني إرنيستو فالفيردي، وقد ينتقل إلى الدوري الصيني، حيث قدم أحد الأندية الكبرى هناك عرضاً لضمه ” .
يذكر أن، ماسكيرانو جاء إلى برشلونة عام 2010، ويخوض الان موسمه السابع مع النادي، لكنه يتوجه لفسخ العقد، الذي ينتهي عام 2019، لرغبته في المشاركة أساسياً قبل انطلاقة مونديال روسيا.
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