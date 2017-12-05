وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد بالإعدام للمقاومة الفلسطينية

القدس المحتلة(صدى):

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، أنه يجب تطبيق حكم الإعدام على أي فلسطيني يشارك في أي عملية ضد إسرائيل.

وأوضح ” ليبرمان ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه لا بديل عن تغيير القانون وسن تشريع جديد يلبي، حاجات الإسرائيليين الذين يرغب غالبيتهم الآن في معاقبة أي فلسطيني يشارك أو يقوم بعملية في إسرائيل بالقتل.

وكانت الساحة الإسرائيلية تشهد جدالًا واسعًا منذ فترة، حيث يطالب الكثير من الساسة بضرورة تطبيق الإعدام على أي عنصر من عناصر المقاومة الفلسطينية، وهو ما يرفضه اليسار وأعضاء الكنيست العرب ممن يعارضون هذا التوجه.

يُذكر أن القانون الإسرائيلي لا توجد به عقوبة الإعدام ، بينما يوجد به عقوبة المؤبد فقط والتي يتم فرضها على عناصر المقاومة الفلسطينية.