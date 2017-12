بالفيديو.. نوال الكويتية ترد على أحلام وتعلق على انضمامها لبرنامج ذا فويس

. لأول مرة #نوال_الكويتيه ترد على استبدال #احلام_الشامسي في برنامج The Voice . #مساحة_اعلان_فارغة للدعاية والإعلان : دايركت 📥

A post shared by سلبرتي عربي | Celebrity Arabic (@celebrity_arabic) on Dec 2, 2017 at 8:05am PST