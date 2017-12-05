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بالفيديو.. نوال الكويتية ترد على أحلام وتعلق على انضمامها لبرنامج ذا فويس

بالفيديو.. نوال الكويتية ترد على أحلام وتعلق على انضمامها لبرنامج ذا فويس
نورة الشهري(صدى):

علقت الفنانة نوال الكويتية ، لأول مره خلال لقاء تليفزيوني على حلولها محل الفنانة أحلام في برنامج ” ذا فويس “.

وقالت ” نوال ” إنها تحب برنامج المواهب وتتابعه، مشيرة إلى أن استبعاد أحلام من لجنة التحكيم جاء بناء على قرار إداري ” .

وأضافت أنها لم تتدخل في هذا الأمر، واصفة أحلام بالزميلة العزيزة، واصفة العرض الذي قدّم لها بـ ” الجميل والحلو ” ، كما شددت على قدرتها على القيام بالمهمة لأنها أكاديمية وتتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاماً.

 


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