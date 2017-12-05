فريق سعودي للتفتيش على المرافق الفيتنامية المصدرة للمنتجات السمكية

سعيد العجل(صدى):

أنهت وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء والجمعية السعودية للاستزراع السمكي ترتيبها للزيارة التفتيشية المزمع القيام بها لجمهورية فيتنام في إطار عمل الجهات المختصة على تدقيق ومراقبة إجراءات الأمن الحيوي وضبط الجودة في دولة فيتنام لمشاريع الاستزراع المائي ومصانع الأعلاف السمكية، ومصادر المياه للمزارع السمكية وجودتها، إضافةً إلى التحقق من الأنواع المستزرعة والمصيدة، والوقوف على معايير جودة وسلامة المياه المستخدمة في عمليات تجهيز المنتجات السمكية.

وكشف مدير عام إدارة صحة وخدمات الثروة السمكية بوكالة الوزارة للزراعة بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس سعد الزهرة أن الاجتماع الذي عقد خلال الأيام الماضية أطلع الفريق على الممارسات السليمة في عمليات الإنتاج، مشيراً إلى أن الزيارة التي ستبدأ قريبا إلى جمهورية فيتنام تهدف إلى تدقيق سلسلة الإنتاج لعدد من المنشآت المصدرة للأسماك إلى المملكة، للتأكد من تطبيق معايير الجودة والسلامة بها وخصوصاً مصانع تجهيز الأسماك، والمرافق المصدرة للمنتجات السمكية للمملكة، ومراجعة الأطر التنظيمية والقانونية وآليات المراقبة المعمول بها في فيتنام.



وأوضح الزهرة إلى أن الاجتماع قد خلص إلى التأكيد على أهمية التحقق من سلامة وجودة المنتجات السمكية المستوردة إلى المملكة من كافة الدول، وضمان خلوها من المسببات المرضية الوبائية لصناعة الاستزراع المائي، وخلوها كذلك من الآفات والأخطار على صحة الإنسان، وأن تتم عمليات المراجعة والتدقيق من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة للجهات المختصة للقيام بالزيارات التفتيشية للدول التي تقوم بتصدير منتجاتها السمكية إلى المملكة.