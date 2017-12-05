بالفيديو.. مُسنة يمنية تبكي بحرقة رحيل الرئيس السابق علي عبدالله صالح

فهمي محمد(صدى):

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر يظهر مسنة يمنية تبكي بحرقة على رحيل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح المغدور به من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية الإيرانية.

ويظهر المقطع المسنة وهي تبكي بعدما رأت صورة له معلقة على إحدى السيارات، لتقوم بتقبيله مرددة عبارات مؤثرة، تفاعل معها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت العاصمة اليمنية صنعاء قد شهدت مستوى جديدا من الجرائم الهمجية لميليشيات الحوثي الإيرانية، أمس الاثنين، عندما اغتالت الرئيس السابق علي عبد الله صالح بدم بارد، ومثلت بجثته، وقتلت أكثر من 200 أسير وجريح.

وأثبتت الميليشيات الموالية لإيران بفعلها الدنيء خروجها عن كافة الأعراف الدولية والقوانين الإنسانية، لتكشف عن وجه آخر للجرائم لم يعتد عليه اليمنيون.

