” الصحة ” تعلن عن 13 وظيفة شاعرة بمحافظة القريات

فاطمة المالكي(صدى):

قالت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القريات، إن هناك 13 وظيفة شاغرة على لائحة المستخدمين وظيفة شاغرة على لائحة المستخدمين، على المراتب (31 – 32 – 33 – 42).

وأضافت المدرية، أن التقديم سيتم عبر بوابة التوظيف بموقع وزارة الصحة الإلكتروني، وذلك ابتداء من 16 ربيع الأول 1439، ولمدة 7 أيام من تاريخ البدء.

الوظائف المتوافرة هي :

1- مراسل.

2- خادم صحي.

3- عامل.

4- سائق.

للتقديم والتعرف على شروط الوظائف الشاغرة، برجاء زيارة الرابط التالي ” هنـــــا ” .