” الصحة ” تعلن عن 13 وظيفة شاعرة بمحافظة القريات
قالت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القريات، إن هناك 13 وظيفة شاغرة على لائحة المستخدمين وظيفة شاغرة على لائحة المستخدمين، على المراتب (31 – 32 – 33 – 42).
وأضافت المدرية، أن التقديم سيتم عبر بوابة التوظيف بموقع وزارة الصحة الإلكتروني، وذلك ابتداء من 16 ربيع الأول 1439، ولمدة 7 أيام من تاريخ البدء.
الوظائف المتوافرة هي :
1- مراسل.
2- خادم صحي.
3- عامل.
4- سائق.
للتقديم والتعرف على شروط الوظائف الشاغرة، برجاء زيارة الرابط التالي ” هنـــــا ” .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4732 ] نشر منذ 59 دقيقة
بالتوفيق للشباب السعودي