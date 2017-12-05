الدكتور السند يدشن خطة تطوير العمل الميداني بفرع الرئاسة بالحدود الشمالية

خالد الضبيبي(صدى):

دشّن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، بمكتب معاليه، خطة تعزيز وتطوير العمل الميداني بفرع الرئاسة العامة بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد أن أُطلقت الخطة في 8 مناطق أخرى.

وأكد معاليه في كلمته التي وجهها لأعضاء فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الحدود الشمالية عبر جهاز الاتصال اللاسلكي، أن جميع برامج وأنشطة الرئاسة ومبادراتها التي أطلقتها تحظى باهتمام ودعم القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن القيادة وفرت جميع الإمكانات والاحتياجات التي تلبي القيام بعملنا في جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أكمل وجه، ومثنياً على الجهود والأعمال التي يقوم بها العاملون في فرع الرئاسة بالحدود الشمالية في متابعة البلاغات والتعامل معها.

وحث الدكتور السند على مضاعفة الجهود والأعمال المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سائلاً الله التوفيق للعاملين في فرع الرئاسة، ورافعاً شكره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يلقاه جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من دعم ومؤازرة، مثنياً بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، على ما يلقاه فرع الرئاسة من دعم وتوجيه.