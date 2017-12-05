التدريب التقني: عدد المتدربين من ذوي الإعاقة بمختلف المناطق 183 متدرباً

نايف السالم(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن اعداد المتدربين من ذوي الإعاقة الذين تم قبولهم في جميع الوحدات التدريبية للعام التدريبي الحالي 1438/1439هـ بمختلف مناطق المملكة بلغ 183 متدرباً ، وذلك في إطار سعي المؤسسة للتوسع في تقديم البرامج التدريبة لذوي الإعاقة خلال المرحلة القادمة.

وأوضح نائب محافظ المؤسسة للتدريب الدكتور راشد محمد الزهراني، أن قبول المعاقين في بعض التخصصات والبرامج

التدريبية يتم بعد تحديد مستوى الإعاقة من قبل لجان متخصصة بالكليات والمعاهد التقنية، ومتخصصين من مراكز التأهيل الشامل التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويتم دمجهم مع بقية المتدربين الآخرين.

وأشار الزهراني إلى أن العدد الإجمالي لجميع المتدربين ذوي الإعاقة في وحدات المؤسسة المختلفة بلغ 492 متدرباً، مضيفاً أنه يصرف للمتدربين من ذوي الإعاقة مكافأة شهرية مالية حسب نوع الإعاقة، إضافة إلى المكافأة الشهرية التي تصرف لجميع المتدربين بالكليات والمعاهد التقنية.

يذكر أن المؤسسة تحرص على توفير بيئة تدريبية مناسبة لتدريب ذوي الإعاقة تتوفر بها كافة وسائل التنقل كالمصاعد

الكهربائية، ودورات المياه الخاصة بهم، والمواقف المخصصة لسياراتهم، مع ضمان توفر جميع وسائل السلامة المهنية لهم إضافة إلى استقطاب مدربين متخصصين في تدريب ذوي الإعاقة.