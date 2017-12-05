دبلوماسي إيراني: الحوثيين موقفهم ” معقد ” .. و3 سيناريوهات قادمة

طهران(صدى):

اعترف المدير السابق لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإيرانية قاسم محب علي، بأن وضع القوات الحوثية أصبح خطيرجدًا بعد مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

وأوضح البدلوماسي الإيراني، أن الحوثي فقد أي مكان سياسي له بالخارطة اليمنية وأدخل نفسه بعداوة مع حلفاء ” صالح ” ، واصفًا الموقف بـ ” المعقد “.

وأضاف أن هناك ثلاثة سيناريوهات لليمن بعد مقتل صالح، وأول هذه السيناريوهات دخول الحوثيين في مفاوضات مع السعودية لإنهاء الأزمة، وثانيها هو استمرار الحرب بين الطرفين، فيما يتمثل السيناريو الثالث بالتدخل الدولي في قضية اليمن.

وأكد ” علي ” ، أنه لا توجد فرصة للحوثيين لتشكيل حكومة، ولن يعترف بها المجتمع العربي والدولي والأمم المتحدة.