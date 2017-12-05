دبلوماسي إيراني: الحوثيين موقفهم ” معقد ” .. و3 سيناريوهات قادمة
اعترف المدير السابق لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإيرانية قاسم محب علي، بأن وضع القوات الحوثية أصبح خطيرجدًا بعد مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
وأوضح البدلوماسي الإيراني، أن الحوثي فقد أي مكان سياسي له بالخارطة اليمنية وأدخل نفسه بعداوة مع حلفاء ” صالح ” ، واصفًا الموقف بـ ” المعقد “.
وأضاف أن هناك ثلاثة سيناريوهات لليمن بعد مقتل صالح، وأول هذه السيناريوهات دخول الحوثيين في مفاوضات مع السعودية لإنهاء الأزمة، وثانيها هو استمرار الحرب بين الطرفين، فيما يتمثل السيناريو الثالث بالتدخل الدولي في قضية اليمن.
وأكد ” علي ” ، أنه لا توجد فرصة للحوثيين لتشكيل حكومة، ولن يعترف بها المجتمع العربي والدولي والأمم المتحدة.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4732 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم اهلك الحوثيين الروافض المجوس عباد القبور الكفرة الفجره اعداء الاسلام
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14441 ] نشر منذ 40 دقيقة
ان شاء الله يتم القضاء على عائلة الحوثي في صعده على يد اتباع الرئيس السابق وجماعته و قبيلته
ابوبدر[ عدد التعليقات: 188 ] نشر منذ 18 دقيقة
السعودية لن تقبل باي تفاوض مع من ارسلوا الصواريخ الايرانية الى مكة والرياض .
واما ما يخص المجتمع الدولي فهذا ولد الشيخ علي للاسف متناقض في امره تجاه الحوثيين فمرة يرى ان الحوثيين هم من يخربون وينقضون ويدعم التحالف العربي ومرة نجده يتحنن ويتعطف عليهم ضد التحالف العربي ، كذلك المجتمع الدولي وبالتحديد الامم المتحدة من افعالها وقرارتها لا تيتضح انها تريد السلم والا بامكانها تحمل مسؤولياتها وتبني مشروع يحقق السلم باليمن حسب مخرجات واتفاقات مجلس الخليج العربي وقرارها 2216 وان تدين علنا افعال الحوثيين وتجرمهم كعصابة . ومصيبة المصائب ان كان فعلا اذا كانوا كما يشاع انهم دعموا الحوثيين بمبلغ 14 مليون دولار .
اتمنى على التحالف العربي ان يحزم امره وان يحارب الحوثيين برا وجوا وبحرا وان يغلق المنافذ وان يوعز لليمنيين وبالاخص (المؤتمر الشعبي) بان من يريد خلاص اليمن من شرور الحوثيين هذه العصابة القذرة التي تنفذ اوامر خامنيها فلينظم للتحالف وكسب النصر الذي لا ياتي الا بالفعل . والله اعلم