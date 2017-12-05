بالصور.. نجوى كرم تخطف الأنظار بأناقتها

نورة الشهري(صدى):

خطفت الفنانة نجوى كرم ، الأنظار بأناقتها في برنامج Project Runway ME، حيث تميز حضورها بمزيج من الأنوثة والرقيّ بفستان من خامة الكريب الرقيقة باللون الأخضر والمخمل الأسود.

كذلك ميّزته الياقة العالية وأطراف الأكمام المصنوعة من الدانتيل الأسود، لأسلوب مستوحى من العصر الفيكتوري وأناقة الثمانينات .

وأكدت مصادر أنه يبلغ سعر هذا الفستان حوالى $6,000 ، وأتقنت نجوى كرم ألق حضورها بانتعال حذاء لافت وبسيط باللون الأسود ، وحرصت على إبقاء ماكياجها بسيطاً بالألوان الترابية وأرفقته بتسريحة شعر بسيطة.