” الحصيني ” : الخميس البداية الفعلية للشتاء

خالد الضبيبي(صدى):

توقع عبد العزيز الحصيني الباحث في الطقس وعضو تسمية الحالات، أن يوم الخميس الموافق 19/3/1439 البداية الفعلية للشتاء ومدتها 39 يوما.

وأشار ” الحصيني ” إلى أن دخول الشتاء فلكيا، وهو الانقلاب الشتوي في المملكة والنصف الشمالي من الكرة الأرضية سيحدث 4/4/1439 أول المربعانية ويمكن اعتباره امتداد للوسم وعددها ثلاث نجوم وهي ” الإكليل 13 يوم، القلب 13 يوم، الشولة 13 يوم ” .

وأوضح ” الحصيني ” أن هذه الفترة مناسبة لزراعة القمح في الوسطى، وفيها أطول ليلة وأقصر نهار في السنة ثم بعد ذلك يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل.

وذكر ” الحصيني ” احتمالية هبوب موجة برد على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية والغربية ومقدار الانخفاض المتوقع من 5 إلى 9 درجات عما كانت عليه قبل دخول المربعانية.

ونوه ” الحصيني ” لتوقع ترزح تاشمالية تحت الصفر المئوي والوسطى تقترب من الصفر المئوي مما ينشر البرودة على أرجاء الشمالية وشمال الوسطى، إضافة لتوقع كسر الخمس عشر درجة على كلا من المدينة النبوية والشرقية.