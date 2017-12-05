أسباب إختلاف ألوان جوازات السفر بين البلدان

نورة الشهري(صدى):

جواز السفر هو الوثيقة التى تسمح لأي شخص الدخول بلد آخر غير موطنه، يعد حجم وشكل جواز السفر محدد من قبل منظمة الطيران المدني الدولي، ولكن أختيار لون جواز السفر فخاص بكل دولة هى التى تحدد، والألوان الشائعة هى الأحمر والأزرق والأخضر والأسود .ولكن ربما يكون هنا أسباب لهذا الأختلاف فكل دولة ولها ثقافة ومعايير على أساسها حدت لون جواز السفر الخاص بها .

اللون الأخضر:

اختارت معظم الدول الإسلامية اللون الأخضر لجواز السفر، وربما يكون اختيار هذا اللون له بعد ديني فهو اللون المميز فى الإسلام .

اللون الأحمر :

هو اللون الذي تستخدمه غالبية الدول الأوروبية بإستثناء كرواتيا فضلت اللون الأزرق، يرجع أختيار هذا اللون إلى أن بعض الدول لديهم ماضي شيوعى.

اللون الأسود:

اختارت دولة بوتسوانا وزامبيا ونيوزلندا اللون الأسود فهو أقل عرضة للاتساخ، وهو لون أكثر رسمية.

اللون الأزرق :

دول البحر الكاريبي أختارت اللون الأزرق وربما يكون بسبب موقعها الجغرافي ، فمن المفترض أن يعكس جواز السفر ثقافة البلد.