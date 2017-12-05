المملكة توجه رسالة تحذير لـ واشنطن بشأن القدس
وجهت المملكة رسالة للإدارة الأمريكية حول إعلان القدس عاصمة لإسرائيل ، قائلة : بأنها كانت ومازالت داعمةً للشعب والقضية الفلسطينية، وأن أيّ إعلان يتم بشأن القدس قبل التوصل إلى تسوية نهائية للصراع بشأن فلسطين سيضر بعملية السلام ويزيد التوتر بالمنطقة.
وقال سفير المملكة لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان، في بيان له، إن ” أي إعلان أمريكي بشأن وضع القدس قبل التوصل إلى تسوية نهائية سيضر بعملية السلام ويزيد التوتر في المنطقة “.
وأضاف: ” سياسة المملكة كانت ولا تزال داعمةً للشعب الفلسطيني، وتمّ نقل هذا إلى الإدارة الأمريكية “.
يذكر أن، الرئيس الأمريكي ترامب قد أعن عن رغبته في نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2536 ] نشر منذ 1 ساعة
ياريت يفهم بأنه بيولع النار في الشرق الاوسط
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39330 ] نشر منذ 1 ساعة
وين طواغيت المجوس وحلفائهم ابناء الشريفه موزه ، ماسمعنا لهم صوت ,,؟؟
,, او اصواتهم تعلو فقط اثناء النباح والتنظير على المملكة ، الشامخه بعزة الإسلام ونصرة العرب والمسلمين كافه ,,