المملكة توجه رسالة تحذير لـ واشنطن بشأن القدس

نايف السالم(صدى):

وجهت المملكة رسالة للإدارة الأمريكية حول إعلان القدس عاصمة لإسرائيل ، قائلة : بأنها كانت ومازالت داعمةً للشعب والقضية الفلسطينية، وأن أيّ إعلان يتم بشأن القدس قبل التوصل إلى تسوية نهائية للصراع بشأن فلسطين سيضر بعملية السلام ويزيد التوتر بالمنطقة.

وقال سفير المملكة لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان، في بيان له، إن ” أي إعلان أمريكي بشأن وضع القدس قبل التوصل إلى تسوية نهائية سيضر بعملية السلام ويزيد التوتر في المنطقة “.

وأضاف: ” سياسة المملكة كانت ولا تزال داعمةً للشعب الفلسطيني، وتمّ نقل هذا إلى الإدارة الأمريكية “.

يذكر أن، الرئيس الأمريكي ترامب قد أعن عن رغبته في نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.