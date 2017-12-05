الحوثي يفجر منزل القيادي بـ ” المؤتمر ” نبيل راجح

فهمي محمد(صدى):

فجَرت القوات الحوثية، منذ قليل، منزل القيادي بحزب المؤتمر نبيل راجح في محافظة حجة.

وكانت مقاتلات التحالف العربي قد قصفت، اليوم الثلاثاء، أهدافًا تابعة لمليشيا الحوثي الإيرانية في ميدان السبعين وسط صنعاء.