بالصور .. إغلاق مركزين تجاريين بينبع لمخالفة متطلبات السلامة الوقائية

علي القحطاني(صدى):

قامت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع بإغلاق مركزيْن تجاريين، أحدهما يعمل بنشاط بيع الملابس الجاهزة، والآخر لبيع وتسويق المواد الغذائية، لمخالفة متطلبات السلامة الوقائية.

وتضمنت المخالفات، ممارسة الأنشطة دون الحصول على تصريح الدفاع المدني، وعدم وجود سجلات للسلامة، وعدم وجود مخارج للطوارئ، وعدم جاهزية نظام الإطفاء والإنذار؛ وذلك بعد إشعار المنشأتين المخالفتين وإعطائهما المدة الزمنية الكافية لتصحيح وضعهما؛ إلا أنه لم يتم التجاوب من قِبَلهما لتنفيذ المطلوب.

ونوّه مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع، العقيد الدكتور، سامر عبيد الصاعدي، بأهمية تطبيق اشتراطات ومتطلبات السلامة الوقائية والتي سوف يكون في تنفيذها ترجمةٌ حقيقةٌ للتقيد باللوائح والتعليمات؛ داعياً جميع الملاك والمستثمرين إلى عدم ممارسة الأنشطة التجارية قبل الحصول على تصريح الدفاع المدني.

وتواصل إدارة السلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع، جولاتها التفتيشية؛ للتأكد من توفر اشتراطات ومتطلبات السلامة الوقائية.