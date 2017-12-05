الهلال ” المتعافي ” يسعى للعودة إلى الصدارة بمواجهة الرائد
يواجه فريق الهلال، اليوم الثلاثا، نظيره الرائد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة في دوري المحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز.
ويسعى الهلال من خلال مباراته المؤجلة أمام الرائد إلى العودة إلى صدارة الدوري؛ عقب تعافيه من خسارة دوري أبطال آسيا، حيث يفصله عن المركز الأول 3 نقاط، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 23 نقطة.
ويدخل الرائد المباراة؛ ساعيًا إلى الحفاظ على تقدمه وتألقه في المباراة الأخيرة في مواجهة الفيحاء، حيث رفع رصديه إلى 9 نقاط.
الجدير بالذكر أن الهلال في حالة تفوقه اليوم سيكون أمامه فرصة كبيرة لتوسيع الفارق بينه وبين الأهلي؛ حيث يتبقى للهلال، مواجهتين مؤجلتين أمام الفيصلي والاتفاق.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4732 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالتوفيق ان شاء الله للرائد الطموح
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2536 ] نشر منذ 1 ساعة
اتمني فوز من يلعب بأعصاب و عدم التشنج و اهدار الفرص و اتمناها هلالية بس لو فاز الرائد راح نقول له مبروك