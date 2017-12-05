إنقاذ حياة 284 مريضاً عبر برنامج الإحالة الطبية بمستشفى الملك فيصل في مكة

نايف السالم(صدى):

أسهم برنامج الإحالة الطبية بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة خلال العام الحالي, في إنقاذ حياة 284 مريضاً يعانون من حالات حرجة وتتطلب حالتهم الصحية تدخلاً طبياً سريعاً للحد من مضاعفات المرض, حيث جرى تحويلهم بواسطة برنامج الاحالة الطبية إلى مستشفيات مرجعية داخل مكة المكرمة، فيما تم خلال نفس الفترة تحويل 875 حالة مرضية طارئة .

وأوضحت صحة مكة المكرمة أن حالات التنويم والعيادات الخارجية التي تم إحالتها بلغت 2718 مريضاً، حيث يعد البرنامج من أهم البرامج التي تساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى خاصة الحالات الطارئة والحرجة, إذ يتم إرسال بيانات المريض إلى مستشفيات تقدم خدمات طبية متقدمة ومناسبة للحالة المرضية, وذلك حسب سعة المستشفى السريرية والتخصصات الصحية والتجهيزات الطبية، كما يشتمل البرنامج أيضاً على معرفة وسائل نقل المرضى سواءً كانت عن طريق إسعاف أو فرق الإخلاء الطبي .