قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين من محافظتي جنين والخليل
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم، حملة دهم وتفتيش واعتقالات في محافظتي جنين و الخليل، طالت ثلاثة فلسطينيين.
وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال ، مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل بعد عملية دهم وتفتيش لمنازلهم.
وفي شأن أمني آخر ، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنًا فلسطينيًا من قرية جلقموس شرق جنين، عقب دهم منزله بينما نصبت حاجزاً عسكريًا على شارع جنين-نابلس.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4732 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله