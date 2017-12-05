قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين من محافظتي جنين والخليل

القدس المحتلة(صدى):

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم، حملة دهم وتفتيش واعتقالات في محافظتي جنين و الخليل، طالت ثلاثة فلسطينيين.

وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال ، مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل بعد عملية دهم وتفتيش لمنازلهم.

وفي شأن أمني آخر ، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنًا فلسطينيًا من قرية جلقموس شرق جنين، عقب دهم منزله بينما نصبت حاجزاً عسكريًا على شارع جنين-نابلس.