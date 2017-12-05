نشطاء يمنيون يكشفون هوية قاتل ” صالح “

فهمي محمد(صدى):

كشف النشطاء اليمنيون ووسائل الإعلام المحلية هوية أحد الحوثيين الذين قاموا بقتل الرئيس السابق على عبدالله صالح، بعد تداول فيديو لبعض المسلحين يحملون جثمانه.

وتعرف اليمنيون على رشيد فارس مناع نجل تاجر السلاح الأشهر في اليمن فارس مناع، أحد العناصر الذي ظهرت في الفيديو.

وعمل ” مناع ” كرئيس لجنة الوساطة بين الحوثيين المتمردين والحكومة اليمنية أثناء حرب صعدة، بينما عمل أخوه حسن مناع كمحافظ لمحافظة صعدة.

ووضع اسم ” مناع ” في قائمة مجلس الأمن لمهربي السلاح إلى حركة الشباب المجاهدين الإسلامية الصومالية المصنفة من حكومة الولايات المتحدة كجماعة إرهابية ، إضافة إلى تجميد أرصدته من وزارة الخزانة.

ويشار أن والد رشيد حليف سابق مقرب من ” صالح ” ، وعضو في حزبه ” المؤتمر الشعبي العام ” ، الأمر الذي أثار دهشة الجميع.

