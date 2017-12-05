مصر تسدد 4 مليارات دولار للبنك الأفريقي

القاهرة(صدى):

صرح طارق حسن نور الدين عامر محافظ البنك المركزي المصري ، صباح اليوم الثلاثاء ، سداد بلاده أربعة مليارات دولار من مديونية البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد من إجمالي مديونية بقيمة 5.2 مليار دولار.

وأوضح ” عامر ” أن مصر سددت ملياري دولار من إجمالي قرض للبنك الأفريقي بقيمة 3.2 مليار دولار وملياري دولارآخرين للبنك قيمة اتفاقية إعادة شراء أوراق مالية حكومية.

وقفز مستوى الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل 55.8 مليار دولار قبل عام ، بينما ارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي قليلا إلى 36.723 مليار دولار في نهاية نوفمبر من 36.703 مليار في أكتوبر.

وأكد رامي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي سداد بلاده 1.2 مليار دولار المتبقية من قرض البنك الأفريقي قبل نهاية ديسمبر الجاري.