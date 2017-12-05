بالصور.. ” مكافحة المخدرات ” تدشن حملات توعوية بجامعات الخرج

علي القحطاني(صدى):

تستمر مكافحة المخدرات بتدشين عدة حملات توعوية عن أضرار المخدرات، بالجامعات والمدارس، مخصصة للرجال والنساء على حدة.

وقد أطلقت، حملة توعوية ضد المخدرات بعنوان ” كوني واعية ” ، موجهة للطالبات بمدارس الجامعات الأهلية، بمدينة الخرج.

كما نظمت فعاليات حملة توعوية أخرى، للتنبيه ضد خطر أسر المخدرات، بنفس المنطقة، بجامعة الأمير سطام، بكلية الطب.

ونشرت ” مكافحة المخدرات ” ، صور لتنظيم الفعاليات بكلًا من الجامعتين، موضحة تفاعل الطلاب والطالبات مع الحملة.

