بالصور.. ” مكافحة المخدرات ” تدشن حملات توعوية بجامعات الخرج
تستمر مكافحة المخدرات بتدشين عدة حملات توعوية عن أضرار المخدرات، بالجامعات والمدارس، مخصصة للرجال والنساء على حدة.
وقد أطلقت، حملة توعوية ضد المخدرات بعنوان ” كوني واعية ” ، موجهة للطالبات بمدارس الجامعات الأهلية، بمدينة الخرج.
كما نظمت فعاليات حملة توعوية أخرى، للتنبيه ضد خطر أسر المخدرات، بنفس المنطقة، بجامعة الأمير سطام، بكلية الطب.
ونشرت ” مكافحة المخدرات ” ، صور لتنظيم الفعاليات بكلًا من الجامعتين، موضحة تفاعل الطلاب والطالبات مع الحملة.
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