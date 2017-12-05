ماكين: الحوثي وإيران لا يهتمون بالسلام.. ويدعو لمحاربتهم

واشنطن(صدى):

أوضح السيناتور الأمريكي جون ماكين، أن الحوثيين وإيران التي تقف وراءهم، لا يهتمون بالسلام في اليمن، مؤكدًا أن مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح من شأنه تعطيل أي حل للأزمة اليمنية.

وأشار ” ماكين ” في بيان له، إلى أن طموحات إيران في المنطقة أدت إلى مزيد من العنف وإلى أزمة إنسانية كبيرة في اليمن، داعيًا أنصار ” صالح ” إلى الاستمرار في تحقيق جهوده الأخيرة في مواجهة الحوثيين والبحث عن حل سلمي للصراع في اليمن، معتبرًا أن مقتل صالح كان بمثابة نسف لجهود القوى المعتدلة في طرفي النزاع.