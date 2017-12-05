بحاح: مقتل ” صالح ” يُنذر بمرحلة صعبة قادمة

فهمي محمد(صدى):

أكد رئيس الوزراء اليمني السابق خالد بحاح، أن مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، يُنذر بمرحلة صعبة قادمة، موضحًا أن الأمر يستدعي اصطفاف وطني وإقليمي ودولي لإخراج اليمن من دائرة العنف.

وكتب ” بحاح ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح ينذر بمرحلة صعبة قادمة، ذلك أن اكثر من خمسة عقود من العنف نشأت بأحداث مشابهه، ومع هذا لم تتعظ القوى السياسية بعد “.

وأضاف: ” الأمر يستدعي اصطفاف وطني وإقليمي ودولي عاجل لإخراج اليمن من دائرة العنف والعنف المضاد. احفظ اليمن من شر كل ذي شر يالله “.

وكانت قوات الحوثي قد اغتالت الرئيس السابق، بعشرات الطلقات النارية أثناء انتقاله إلى من صنعاء إلى مسقط.