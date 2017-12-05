بعض الأطعمة التى تقلل مخاطر الإصابة بالأمراض

متابعات(صدى):

تعد مادة ” Glutathione ” مضادة للأكسدة ، وتعمل على طرد السموم من الجسم وتقوية جهاز المناعة ،فهى تعمل كالإسفنجة تمتص المواد الضارة التي تهاجم خلايا الجسم .،كما أنها تقي من العدوى والفطريات والإلتهابات ،والأمراض الخطيرة أيضاً كالسرطان والخرف وامراض القلب والسكر .

لإحتوائه على عنصر الكبريت الذي يكافح السموم ،بالإضافة إلى أنها تقلل تجاعيد البشرة .

يعتبر التوتر النفسي وتناول أطعمة غير صحية وتعاطي عقاقير دوماً يزيد من السموم فى الجسم لذا من الضروري تناول أطعمة صحية لرفع مستوى الجلوتاثيون في الجسم .

ينبغي تناول الخضروات التي تحتي على نسبة كبريت عالية كالبروكلي والكرنب والقرنبيط والبصل والثوم ،وكذلك ممارسة تمارين رياضية من 30إلى 50 دقيقة كالرقض أو الجرى .