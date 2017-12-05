اعتماد مشروع تطوير التكييف بجامع القبلتين بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

اعتمد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة عدداً من المشروعات لتوفير أعمال الصيانة الذاتية والتشغيل, وترميم وتحسين الخدمات في عدد من المساجد والجوامع بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة فهد بن سليمان التويجري أن المشروعات تتضمن تنفيذ أعمال التكييف بجامع القبلتين حيث تم تعميد الشركة المنفذة لبدء إنجاز تطوير تكييف الجامع بمبلغ ثلاثة ملايين ومائة ألف ريال, حيث يجري العمل على إنهاء الأعمال المرتبطة بالمشروع في الوقت المحدد.