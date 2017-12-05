” الفالح ” يكشف عن مشروع سعودي – أمريكي لبناء مفاعلين للطاقة النووية

عادل الحربي(صدى):

وقع المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ، مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة الأمريكية ، لتعزيز آفاق التعاون بين البلدين في مجالات الوقود الأحفوري النظيف ، وإدارة الكربون.

وكشف ” الفالح ” عن مشروع وطني جديد لبناء مفاعلين للطاقة النووية خلال عدة سنوات ، مؤكدا شروع وزارته في مراحل دراسات متقدمة في هذا الصدد ، إضافة لمشروع آخر لمضاعفة إنتاج الغاز لدى شركة أرامكو ، واستبدال حرق السوائل في محطات الكهرباء وتحلية المياه بالغاز.

وأشار ” الفالح ” أن الاتفاقية التي تم توقيعها هي مسار آخر ضمن العديد من مسارات التعاون بين وزارتي الطاقة في الدولتين ، مؤكدا أن الوقود الأحفوري سيظل هو الوقود الأساس ، ويسهم بأكثر من 60% من مصادر الطاقة على مدى العقود المقبلة والمملكة والولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول احتياطا من الإنتاج.

وأوضح ” الفالح ” أن الولايات المتحدة الأمريكية من الدول المستفيدة من استقرار سوق البترول ، إضافة أن المملكة حريصة على أن تخرج بسياسات متوازنة ، ويكون الأثر الاقتصادي أقل بقدر المستطاع ، لافتا أن المملكة تؤمن بأن كافة مصادر الطاقة ضرورية على المدى المتوسط والبعيد.

وهدفت الاتفاقية إلى استحداث الحلول الجديدة والمبتكرة للحد من انبعاثات الكربون ، والاستفادة منها في استخدامات اقتصادية بدلا من النظر إليها كمصدر خطر للتغير المناخي.