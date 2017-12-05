سيميوني: هدفنا الأول الفوز بمبارة تشيلسي

نواف السالم(صدى):

قال الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، بمؤتمر صحفي بالعاصمة البريطانية، أن ” أتلتيكو يفكر فقط في الفوز بمباراة تشيلسي وليس مواجهة روما الإيطالي وكاراباكا الآذربيجاني “.

وأضاف: “نحن أمام وضع يجب أن نقدم فيه مباراة قوية أمام خصم كبير يتصدر المجموعة لأنه استحق هذا. نحن نفكر فقط في هذه المباراة “.

وأكمل سيميوني: ” لنحقق الفوز يجب أن نسير المباراة كما نرغب، لكن في النهاية إذا لم نتمكن حتى من التعادل وفاز روما برباعية نظيفة، فيجب أن نقدم التهنئة لتشيلسي وروما “.

وناشد لاعبي الفريق بالتحلي بالشجاعة كما سبق وفعلوا حينما فازوا على تشيلسي 3-1 في نصف نهائي دوري الأبطال بموسم 2013-2014.