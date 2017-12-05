أكثر من 270 ألف استفادوا من خدمات قطاع المدينة الصحي في بيشة

حمود العنزي(صدى):

تضم صحة بيشة 87 مركزا صحيا موزعة على 7 قطاعات صحية منها قطاع المدينة الصحي الذي يخدم (81624) نسمة من خلال 18 مركزاً صحياً .منها( 3 ) مراكز لا تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية بمفهومها الشامل وإنما تقوم بمسؤوليات معينة ومحدودة ، وهي مركز : (المطار – بيشة المناوب – وصمخ المناوب ).

ويتوفر في مركز صحي الروشن استشاريين للنساء والتوليد والأطفال وعيادة السكري كما يوجد بمركز صحي مخطط 2 استشاريين الأطفال والباطنية والجراحة العامة وعيادة التدخين وعيادة الرعاية الشاملة بمركز نمران .

ووفقاً لإحصائية القطاع لعام 1438 هـ فقد بلغ عدد المراكز الصحية التي بها عيادة أسنان 14 مركزا وبلغ عدد المراجعين ( 16920) مراجعا ، كما بلغ عدد المراجعين في العيادات الخارجية (216907)مراجعين ، وبلغ عدد المراجعات في عيادات متابعة الحمل (3612) مراجعة .وبلغ عدد المراجعين في عيادات الطفل السليم و(19317) مراجعا ، أما مراجعي الخدمات الأخرى ( ضماد والحقن ومختبر واشعة ) فقد بلغ (14055) مراجعا .

ويولي قطاع المدينة الصحي جانب التوعية الصحية أهمية قصوى بهدف الرفع من مستوي الوعي الصحي بين أفراد المجتمع حيث أقام 418 ندوة صحية بداخل المراكز الصحية، و80 ندوة صحية في المدارس وشارك في المناسبات الصحية الدولية والوطنية ب 85 فعالية توعوية .

يذكر أن وزارة الصحة وفي إطار إسهامها في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، أطلقت مؤخراً مبادرة (إعادة إصلاح وهيكلة الرعاية الصحية الأولية)، ضمن 40 مبادرة تسعى المنظومة من خلالها إلى تطوير خدمات ومرافق الرعاية الصحية في المملكة، وتحسينها بما يلبي متطلبات المجتمع، ويرقى إلى تطلعات القيادة الرشيدة – رعاها الله.

وتهدف هذه المبادرة الجديدة إلى تقديم خدمات متطورة ومتميزة في قطاع الرعاية الصحية الأولية، وصولاً إلى رفع مستويات الرضا عما يقدمه القطاع، وترسيخ ثقة المراجعين في الخدمة الصحية المقدمة لهم، كما تسعى المبادرة إلى إعادة الثقة في مراكز الرعاية الأولية، مع تزايد أعداد المراجعين والمسجلين، والوصول إلى المستفيدين كافة؛ مما يؤدي إلى تخفيف العبء على مختلف الكوادر الصحية، وتعزيز الجوانب الوقائية، وجعل الخدمات الصحية أكثر قربًا من المستفيد، ناهيك عن تقليل الازدحام في أقسام الطوارئ، وفي العيادات الخارجية بالمستشفيات.

وكانت الصحة قد دشنت مؤخراً نماذج التصميم الجديد لمراكز الرعاية الصحية الأولية الجديدة داخل الأحياء في حي السليمانية، الوادي، الخليج، المربع، المنصورة، وأكدت أن هذه المراكز مراكز نموذجية، وسيتم إعادة تأهيل كل المراكز التي تتبع للوزارة المبنية حديثًا بنماذج مشابهة، وكذلك بناء مراكز جديدة ، حيث ستُقدم هذه المراكز بحلتها الجديدة كافة خدماتها الوقائية والصحية والمجتمعية، مع تطبيق معايير الجودة الطبية (سباهي)، وسيكون من خدماته العيادات الاستشارية، والعيادات النفسية الأولية، وباقي الخدمات الأخرى من تطعيمات، ورعاية أمومة، وطب أسرة، وخدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مع مشاركة مجتمعية من الحي بتشكيل مجلس الأهالي للمشاركة في تخطيط الخدمات الصحية، وسيضم مركزًا تدريبيًّا لزمالة طب الأسرة مع تطبيق ملف الكتروني موحد، وتمتاز هذه المراكز الحديثة بإستخدام الطابع المعماري الحديث بطراز متميز، وكذلك الإهتمام بتوفير وسائل السلامة اللازمة، علمًا بأنه جارٍ حاليًا البدء بمرحلة الميغا سنتر (المراكز الكبيرة) وفق الهوية المعتمدة من بيئة العمل بوزارة الصحة.